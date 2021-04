(Köln) Seit dem 21. April können Hörer*innen im südlichen Ostwestfalen die WDR Radioprogramme über DAB+ (Digital Audio Broadcasting) besser empfangen. Am Fernmeldeturm an der Anton-Böhlen-Straße in Warburg wurde eine neue Sendeanlage mit 1 kW Leistung in Betrieb genommen. Damit können die digitalen Programme im Raum Warburg störungsfreier empfangen werden. Im Laufe des Jahres wird die DAB+-Versorgung in NRW sukzessive weiter ausgebaut.

