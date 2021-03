Dr. Thorsten Schmiege zum BLM-Präsidenten gewählt

(München) Der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) hat den derzeitigen Geschäftsführer der BLM, Dr. Thorsten Schmiege, zum neuen Präsidenten der Landeszentrale ge­wählt. Er erhielt 30 von 33 gültigen abgegebenen Stimmen. Dr. Thorsten Schmiege wird am 1. Oktober 2021 die Nachfolge von Siegfried Schneider antreten, der dann zehn Jahre an der Spitze der BLM stand. Dr. Thorsten Schmiege (46) ist seit September 2019 Geschäftsführer der Landeszentrale. Davor war er Leiter des Referats Medienpolitik/Rund­funkrecht sowie stellvertretender Leiter der Abteilung Europa und Medien in der Bayerischen Staatskanzlei. Weitere berufliche Stationen des Volljuristen waren Referatsleitungen im damaligen Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie sowie Linde Engineering, wo er als Projektleiter tätig war. Er hat seine Staatsexamina in Regensburg abgelegt und wurde dort auch promoviert. Der zukünftige BLM-Präsident ist verheiratet und hat drei Kinder.

