(Köln) Die Media Broadcast hat den Sender Dillberg im Kanal 5C in Betrieb genommen. Dadurch verbessert sich in der Region Neumarkt in der Oberpfalz der DAB+-Empfang der 13 Programme Absolut relax, Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk Nova, DRadio DokDeb, ENERGY, ERF Plus, Klassik Radio, Radio BOB!, Radio Horeb, Schlagerparadies, Schwarzwaldradio und sunshine live.

