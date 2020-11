Limited Edition Walnuss/Anthrazit von sonoro

(Neuss) Die All-in-One Audiosysteme ELITE und PRESTIGE von sonoro, einem der führenden Anbieter hochwertiger Audioprodukte, sind nun im stylishen Retro-Look in der limitierten Sonderfarbe Walnuss/Anthrazit erhältlich. Das Modell PRESTIGE wurde speziell für die anspruchsvolle Akustik im Wohnbereich konzipiert. Zwei Koaxial-Lautsprecher sowie ein Hochleistungs-Subwoofer sorgen für perfekten Klang. Per Knopfdruck stehen Internetradio, FM/DAB+ Digitalradio, CD, Bluetooth und zahlreiche Streamingdienste wie Spotify, Deezer und Amazon Music zur Auswahl. Die aptXTM-Bluetooth-Audiotechnologie garantiert Streaming in brillanter Qualität. Kabellose Kopfhörer können dank bidirektionaler Bluetooth-Technologie einfach verbunden werden und sorgen für ein ungestörtes Musikerlebnis. Ab Ende Dezember ist das Modell in der Sonderfarbe Walnuss/Anthrazit zum Preis von 899 Euro (UVP) im Fachhandel verfügbar. Das ELITE wurde speziell für den Einsatz im Schlaf- und Arbeitszimmer entwickelt und findet dank seiner reduzierten Stellfläche mühelos Platz. Die bewährte 360° Lautsprechertechnologie verteilt den Sound im ganzen Raum. So genießt man überall perfekten Klang, egal, ob man gerade im Bett liegt oder am Schreibtisch sitzt. Das ELITE bietet FM- und Digitalradio (DAB+), Internetradio, CD, Bluetooth und die Unterstützung diverser Streamingdienste wie Spotify, Deezer und Amazon Music über WLAN. Zusätzlich verfügt das ELITE über eine duale Weckfunktion und einen USB-Ladeport für Smartphone, Tablet und Co. Ab Ende November ist das Modell in der limitierten Sonderfarbe Walnuss/Anthrazit für je 499 Euro (UVP) im Fachhandel erhältlich.

