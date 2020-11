Das neue Ruark R1 MK4

(Bad Kötzting) 14 Jahre sind vergangen, dass Ruark Audio die erste Generation des R1 auf den Markt gebracht hat. In diesem Herbst kommt nun die vierte Generation auf den Markt. In Sachen Sound und Ausstattung will der Hersteller neue Maßstäbe setzen. Hierzu gehören eine kräftige Verstärkereinheit im Zusammenspiel mit der eigenentwickelten NS+ Lautsprechereinheit und adaptiver Entzerrung. Das kontrastreiche OLED Display zeigt gestochen scharf Zeit-, Alarm- sowie Programminformationen an. Es kann auf automatische Anpassung an das Umgebungslicht eingestellt werden. So wird es auch zu einem perfekten Begleiter im Schlafzimmer. Die Empfangseigenschaften sind sowohl bei DAB+ als auch bei analogem Radiobetrieb ausgezeichnet. Der hochwertige Bluetooth-Empfänger ermöglicht eine schnelle und problemlose Verbindung mit einem Smartphone oder anderen Zuspielern. So können ganz einfach die Lieblings- Streaming-Dienste abgespielt werden. Ebenfalls enthalten ist ein USB-Wiedergabe- und Ladeanschluss, der viele Formate, einschließlich FLAC und WAV unterstützt. Über den Line-in Eingang können ebenfalls weitere Wiedergabegeräte angeschlossen werden. Der RotoDial Controller auf der Oberseite des R1, macht die Bedienung intuitiv. Optional gibt es eine kompakte Fernbedienung zur Steuerung sowie einen Akkupack , der es ermöglicht, das R1 auch mobil zu nutzen. Der UVP liegt bei 299 Euro.

zur Pressemitteilung