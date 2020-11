Media Broadcast erweitert Sendernetz für ersten bundesweiten DAB+ Multiplex

(Köln) Das Sendernetz des ersten nationalen DAB+ Multiplex soll bis Ende 2020 um neun weitere Standorte ausgebaut werden. Durch die neuen Senderstandorte wird der Empfang in den jeweiligen Regionen sowohl innerhalb von Gebäuden als auch mobil nochmals deutlich verbessert. Insgesamt wird das bundesweite DAB+ Netz im Kanal 5C zum Jahresende dann 149 Standorte umfassen. Die aktuelle Planung sieht vor, dass bis zum Jahresende die Standorte Dillberg und Nennslingen (beide Bayern), Eisenhüttenstadt (Brandenburg), Wismar (Mecklenburg-Vorpommern), Hürtgenwald und Schöppingen (beide Nordrhein-Westfalen), Ahrweiler (Rheinland-Pfalz), Schneidlingen (Sachsen-Anhalt) und Erfurt (Thüringen) hinzukommen. Bereits im April 2020 gingen die Standorte Bad Belzig in Brandenburg sowie Neustadt/Unger und Chemnitz/Reichenhain in Sachsen in Betrieb. Mit den neuen Standorten erhöht Media Broadcast die Reichweite des ersten nationalen DAB+ Multiplex auf 87% der Bevölkerung beim Empfang innerhalb von Gebäuden. Der mobile Empfang ist auf 96% der Fläche Deutschlands möglich, die Bundesautobahnen sind zu 99% versorgt. Im ersten nationalen DAB+ Multiplex sind 13 Programme zu empfangen, darunter vier Programme von Deutschlandradio und neun Programme privater Radiosender. James Kessel, Leiter Produktmanagement bei Media Broadcast, sagt: „Neben verbesserten Rahmenbedingungen wie der Digitalradiopflicht in Neuwagen und stationären Geräten ab Ende 2020 sowie dem steigenden Interesse von Hörern und Programmanbietern an der digitalen Verbreitung einer größeren Vielfalt an Programmen ist auch die stetige Verbesserung des Empfangs ein wichtiger Erfolgsfaktor. Wir freuen uns, mit dem weiteren Ausbau des Sendernetzes maßgeblich zur positiven Entwicklung von DAB+ beizutragen.“ Die genauen Einschalttermine der einzelnen Standorte befinden sich derzeit in Planung, sie werden zu gegebener Zeit veröffentlicht. Hier der Link zur Karte mit dem geplanten Netzausbau und zur Liste der Senderstandorte.

