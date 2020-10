SCHWARZWALDRADIO mit Media Broadcast für DAB+ Tunnelempfang in Baden-Württemberg

(Offenburg) Während in Bayern und Thüringen viele Straßentunnel bereits mit DAB+ Tunnelfunkanlagen ausgestattet sind, hinkt Baden-Württemberg noch hinterher. Hier herrschte bislang noch digitales Schweigen in den Röhren. SCHWARZWALDRADIO und der Netzbetreiber Media Broadcast haben jetzt die Initiative ergriffen. Das erste gemeinsame Projekt ist der Saukopftunnel.Mehr als 20.000 Fahrzeuge durchqueren hier jeden Werktag den Odenwald nördlich von Weinheim. Ab sofort genießen Hörer von SCHWARZWALDRADIO auch während der Fahrt durch den 2.715 Meter langen Tunnel den „Soundtrack ihres Lebens“. Im Zuge der Erneuerung der Tunnelfunkanlage wurde diese von der Media Broadcast nun zusätzlich mit DAB+ ausgestattet. Seit Ende Juni sind nun alle landes- und bundesweiten Digitalradio-Programme ohne Unterbrechung im Tunnel zu empfangen. Insbesondere im Hinblick auf die Ende des Jahres kommende Digitalradio-Pflicht für Neuwagen ist die Versorgung von Straßentunneln mit DAB+ ein wichtiges Thema. Zum Start ins digitale Tunnelzeitalter startet SCHWARZWALDRADIO am 02. November 2020 dazu die Aktion „SCHWARZWALDRADIO Taler-Tunnel“. Montags bis freitags raten sich vormittags jeweils 2 Hörer durch die Tunnellängen der Republik. Wer dabei richtig liegt, gewinnt 100 SchwarzwaldTALER. Diese können im sendereigenen SchwarzwaldTALER-Shop in tolle Prämien umgetauscht werden.

zur Pressemeldung