DAB+: Netzerweiterung in Thüringen

(Leipzig) Am 1. Oktober 2020 erweitert der MDR sein Thüringer DAB+-Sendernetz um den hessischen Senderstandort Hoher Meißner. Mit diesem topografisch exponierten grenznahen Standort wird die DAB+-Versorgung im Thüringer Eichsfeld und entlang der Thüringer Westgrenze weiter verbessert. Damit erhöht sich der Versorgungsgrad mit DAB+ in Thüringen auf 87 Prozent für den Empfang in Gebäuden und auf 98 Prozent für den mobilen Empfang zum Beispiel im Auto. Beim Hohen Meißner handelt es sich um einen Senderstandort des Hessischen Rundfunks. Die Sendeanlagen für den MDR werden im Rahmen einer Kooperation durch den Hessischen Rundfunk betrieben.

zur Pressemeldung