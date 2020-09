Neuer DAB+ Sender in Rotthalmünster

(München) Der Bayerische Rundfunk nimmt am 1. Oktober den neuen DAB+ Senderstandort Rotthalmünster im niederbayerischen Bäderdreieck in Betrieb. Dadurch verbessert sich der Empfang der landesweiten Programme im Kanal 11D (ANTENNE BAYERN, Bayern 1 Niederbayern und Oberpfalz, Bayern 2 Süd, BAYERN 3, BR Klassik, B5 aktuell, B5 plus, Bayern plus, BR Heimat, PULS) und regionalen DAB+ Programme im Kanal 7D (Absolut HOT, Bayern 1 Mainfranken, Bayern 1 Mittel- und Oberfranken, Bayern 1 Oberbayern, Bayern 1 Schwaben, BR Verkehr, egoFM, Radio AWN, Radio Galaxy Landshut, Radio Galaxy Passau/Deggendorf, Radio TEDDY, Radio Trausnitz, ROCK ANTENNE, unser Radio Passau/Deggendorf) in dieser Region. Durch den neuen Sender können DAB+ Programme künftig auch innerhalb von Gebäuden gut empfangen werden. Es wird empfohlen, am DAB+ Radio einen automatischen Sendersuchlauf zu starten, sofern die Programme bisher noch nicht gelistet sind. Diese Gemeinden haben künftig besseren Empfang: Bad Füssing, Bad Griesbach im Rottal, Kirchham, Kößlarn, Malching, Neuhaus am Inn, Pocking, Rotthalmünster, Ruhstorf an der Rott, Tettenweis und Bayerbach im Landkreis Rottal-Inn. Bayernweit vergrößert sich das DAB+ Sendenetz im Kanal 11D auf 67 Standorte. Damit können jetzt 93,2 Prozent der Menschen in Bayern das digitale BR-Programmpaket innerhalb von Gebäuden (indoor) empfangen. Mobil, im Auto sowie im Freien (outdoor) sind es 98,1 Prozent.

