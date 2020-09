(Köln) Seit dem 26. August können Hörer*innen in Südwestfalen die WDR Radioprogramme über DAB+ (Digital Audio Broadcasting) besser empfangen. Am Standort Ederkopf wurde die Sendeleistung von 1,5 kW auf 10 kW erhöht. Damit können die digitalen Programme insbesondere im Kreis Siegen-Wittgenstein störungsfreier empfangen werden. Im Laufe des Jahres wird die DAB+-Versorgung in NRW sukzessive weiter ausgebaut.

