Antenne Deutschland benennt Programmleitung

(Berlin) Claudia Dinges (48) wird zum 1. Oktober 2020 die Programmleitung von Antenne Deutschland übernehmen. Nach Stationen bei Radio Regenbogen in Mannheim und langjährige Bayern-Chefin bei Antenne Bayern in München war Claudia Dinges zuletzt beim Evangelischen Presseverband für Bayern e.V. (EPV) tätig. Dort verantwortete sie als stellvertretende Direktorin den digitalen Wandel und als Chefredakteurin die Radio- und Fernsehredaktion. „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe bei Antenne Deutschland. Radio zeigt uns Tag für Tag, wie man mit Vielfalt, Aktualität und Emotionen die Menschen begeistert. In diesem faszinierenden Medium gemeinsam mit einem kreativen Team neue Konzepte umzusetzen, ist eine riesige Chance und spannende Herausforderung für mich“, so Claudia Dinges. „Claudia Dinges ist eine leidenschaftliche Radiofrau, die in den vergangenen Jahren mit großer Kompetenz, Kreativität und Führungsstärke bewiesen hat, Teams aufzubauen, weiter zu entwickeln und programmliche Neuausrichtungen anzustoßen“, so Joe Pawlas, Geschäftsführer von Antenne Deutschland. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Claudia Dinges eine sehr erfahrene Radiomacherin für uns gewinnen konnten“.

zur Pressemeldung