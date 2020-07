DAB+ Kanalwechsel in Hamburg

[Hamburg] Für Radiohörer*innen in und um Hamburg ändert sich ab dem 16. Juli die Frequenz für den Empfang der NDR Programme über Digitalradio DAB+. Die Ausstrahlung von den Sendern Heinrich-Hertz-Turm und Hamburg-Moorfleet erfolgt dann im Block 10A (209,936 MHz) anstelle von 7A. Betroffen sind die DAB+ Hörer*innen in Hamburg und in den Bereichen zwischen Elmshorn, Bad Oldesloe, Lüneburg und Buchholz. Sofern sich der DAB+ Empfänger nicht automatisch auf die neue Frequenz einstellt, müssen Hörer*innen zum Empfang der NDR Programme einen Suchlauf durchführen. Zum DAB+ Programmangebot gehören weiterhin die auch über UKW ausgestrahlten NDR Angebote wie NDR 90,3, NDR 2, NDR Kultur, NDR Info und N-JOY. Zusätzlich sind exklusiv im Digitalradio NDR Plus, NDR Blue und NDR Info Spezial zu hören.

