Unternehmenssitz von Antenne Deutschland wird München – Joe Pawlas übernimmt Vorsitz

[Köln] Antenne Deutschland stellt die Zeichen auf Wachstum. Zum Start der ersten und einzigen bundesweiten privaten Digital Radio Plattform übernimmt Joe Pawlas den Vorsitz der Geschäftsführung und damit den Aufbau der weiteren Geschäftsaktivitäten. „Audio ist ein wahnsinnig spannender Markt und ich glaube fest an das Wachstumspotential. Wir wollen nicht weniger als für Werbekunden und bundesweite Hörer die Top Adresse im deutschen Audio- und digitalem Radiomarkt werden, über DAB+ aber natürlich auch im Stream. Wir haben Großes vor und wir freuen uns, dem Markt Stück für Stück mehr über unsere Vorhaben zu erzählen“, so Joe Pawlas. Der Unternehmenssitz der Antenne Deutschland wird in den kommenden Wochen in München-Garching vorbereitet und die Sendestudios eingerichtet. Starten wird das vielfältige Programmangebot aus Eigenprogrammen und Programmen dritter Radioveranstalter wie geplant im Oktober 2020. Willi Schreiner und Arnold Stender als Gesellschafter der Antenne Deutschland GmbH: „Wir freuen uns mit Joe Pawlas einen ausgewiesenen Digital- und Markenexperten an Bord zu holen, der nicht nur langjährige Erfahrung in der Unterhaltungsbranche vorweisen kann, sondern auch das richtige Mindset hat, um digitales Radio neu zu denken.“ Joe Pawlas startet bei Antenne Deutschland im Spätsommer.

