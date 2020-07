SWR-Planungen für DAB+ veröffentlicht

[Stuttgart] Für 2020/2021 plant der SWR den weiteren DAB+ Sendernetzausbau in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. In Baden-Württemberg sind folgende Standorte geplant: Herbrechtingen (2020), Ravensburg Höchsten (2020), Hardberg (Hessen, 2020), Konstanz (2020/2021), Mannheim (2021), Rottweil Deilingen (2021), Waldstetten Gmünd (2021). Für Rheinland-Pfalz werden die Regionen Ahrweiler (2021), Bad Münster (2020) Bleialf (2021), Daleiden (2020), Kirn (2020), Hohe Derst (2021), Mudersbach (2021), Niedersgegen (2020), Oberes Ahrtal (2021), Oberheimbach (2020) und Zweibrücken (2020) ins Auge gefasst. Die genannten Termine sind ohne Gewähr. Änderungen in der Ausbauplanung sind jederzeit kurzfristig möglich.

