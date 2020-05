DAB+ in den Niederlanden: Zehn lokale DAB+ Multiplexe in Betrieb

[Berlin] In den vergangenen Wochen sind in den Niederlanden bereits zehn lokale DAB+ Ensembles mit über 40 Programmen in Betrieb gegangen. Die Bouquets werden sowohl in Großstädten wie Den Haag oder Amsterdam als auch in ländlichen Regionen ausgestrahlt. Insgesamt hat die Fernmelde- und Regulierungsbehörde Agentschap Telecom Lizenzen für 22 Regionen vergeben. Bis 31. August 2022 können interessierte Veranstalter DAB+ erproben. Zu den Anbietern in den DAB+ Ensembles gehören lokale UKW- oder Mittelwellen-Stationen im Simulcast, bisherige reine Internetradios und Piratensender sowie völlig neue Stationen.

