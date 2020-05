masqueradio beteiligt sich an Nationl German Radio

[Leipzig] Der Geschäftsführer der National German Radio GmbH, Erwin Linnenbach, verstärkt sein Engagement im deutschen Digitalradiomarkt. Linnenbachs Investmentgesellschaft masqueradio GmbH hat in der vergangenen Woche Anteile an der National German Radio GmbH übernommen, womit Linnenbach nun auch Mitgesellschafter des Leipziger Unternehmens ist. National German Radio wurde Anfang des Jahres von der Plattformanbieterin Antenne Deutschland mit der Marktplatzierung der noch freien Übertragungskapazitäten auf dem sogenannten 2. DAB+ Bundesmux beauftragt. Nach Abschluss des Interessenbekundungsverfahrens Ende März befindet sich National German Radio aktuell in Gesprächen mit den potentiellen Veranstaltern.

