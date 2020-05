[Köln] Im April hat der Sendernetzbetreiber Media Broadcast die Standorte 138. – 140. im ersten Bundesmultiplex (Kanal 5C) in Betrieb genommen. Die Aufschaltungen erfolgten in den Regionen Chemnitz an dem Senderstandort Chemnitz-Reichenhain, in der sächsische Schweiz an dem Senderstandort Neustadt in Sachsen und in der Mittelmark am Standort Bad Belzig.