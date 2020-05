Kanalumstellung in der Oberpfalz geht weiter

[München] Das DAB+ Regionalangebot in der Oberpfalz sollte längst auf den neuen Kanal 6C umgestellt sein. Drei Sender laufen planmäßig seit Mitte März auf Kanal 6C. Dann mussten die Arbeiten aufgrund der Einschränkungen in der Corona-Krise gestoppt werden. Jetzt gibt es neue Termine für fünf weitere Standorte – vorbehaltlich möglicher Verschiebungen aufgrund der fortbestehenden Corona-Pandemie: Hohe Linie (05.05.2020 | Kanalumstellung), Dillberg (11.05.2020), Amberg Hirschau (14.05.2020), Ochsenkopf (19.05.2020) und Hoher Bogen (03.06.2020). Die Kanalumstellung betrifft die Digitalradio-Programme Bayern 1 Oberbayern, Bayern 1 Schwaben, Bayern 1 Mittel- und Oberfranken, BR Verkehr sowie die privaten Programme Absolut HOT, charivari, egoFM, gong fm, Radio Galaxy Amberg/Weiden, Radio Ramasuri, Radio TEDDY und ROCK ANTENNE. Für Hörerinnen und Hörer bedeutet die Umstellung, dass bei manchen DAB+ Radios ein neuer Sendersuchlauf gestartet werden muss, sobald der Kanalwechsel in ihrer Region erfolgt ist. Teilweise erkennen DAB+ Radios den Kanalwechsel und stellen automatisch um, ohne dass man selbst tätig werden muss. Bei verschiedenen Modellen lassen sich auch die Programmlisten bereinigen, z.B. im Menüpunkt “Inaktive Sender löschen”.

