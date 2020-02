Kenwood und JVC präsentieren DAB+ Receiver mit Amazon Alexa an Bord

[Bad Vilbel] VCKENWOOD hat nun als erster Hersteller die Alexa Sprachsteuerung ins Autoradio integriert. Damit lassen sich in Verbindung mit einem Smartphone Telefonanrufe durchführen, Musik abspielen, Hörbücher, Nachrichten oder Wettervorhersagen abrufen, Parkhäuser suchen, Stauhinweise durchgeben und vieles mehr – während die Hände sicher am Lenkrad und die Augen auf der Straße bleiben. Alle neuen DAB+-Autoradios von JVC und Kenwood sind mit der Alexa-Sprachsteuerung ausgestattet. Voraussetzung für die Nutzung des Services sind ein Amazon-Kundenkonto, die Installation der kostenlosen Amazon Alexa App auf dem Android-Smartphone oder iPhone und eine mobile Internetverbindung. Gestartet wird Alexa mit einem Druck auf die Mikrofon-Taste am Autoradio.

