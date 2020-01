rbb erweitert Sendenetz für Digitalradio

[Berlin] Im Norden Brandenburgs sind die Radioprogramme des rbb ab sofort besser zu empfangen als bisher. Dazu hat der rbb am Standort Templin (Uckermark) einen weiteren DAB+-Sender in Betrieb genommen. Mit dem neuen Sender wird eine Versorgungslücke geschlossen. Rund 60.000 Haushalte in Nord-Brandenburg können jetzt alle rbb-Radioprogramme in bester Qualität digital über Antenne empfangen, inklusive der Regionalfenster sowie des Programms Cosmo. DAB+-Sendeanlagen gibt es in Berlin und Brandenburg bereits am Berliner Scholzplatz, sowie in Cottbus, Calau, Pritzwalk, Casekow in der Uckermark und in Booßen in Frankfurt an der Oder.

