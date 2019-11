SWR kündigt weiteren Ausbau des DAB+-Netzes an

[Stuttgart] Der SWR hat angekündigt voraussichtlich am Dienstag, den 03. Dezember 2019 den Senderstandort Memmingen in Betrieb zu nehmen. Damit verbessert sich die DAB+ Versorgung in Teilen des baden-württembergischen Allgäus, entlang der Iller zwischen Kirchdorf bis Aitrach sowie in diesem Bereich entlang der BAB A96, A7 und der Bundesstraße B312 im Frequenzblock (Kanal) 8A. Bereits am Montag, den 25. November 2019 ist geplant den Senderstandort Mühlacker zu starten. Damit verbessert sich die DAB+ Versorgung im Raum Vaihingen/Enz – Mühlacker – Bretten – Güglingen (Zabergäu, Stromberg-Heuchelberg) sowie in Teilen von Pforzheim im Frequenzblock (Kanal) 9D.

zur Meldung