Radio 4.0: AllgäuHIT startet volldigitale Zukunft

[Kempten] Unter dem Motto „Radio 4.0“ hat AllgäuHIT in Kempten eingeladen, um den Gästen Neuigkeiten rund um das Programm und digitale Zusatzdienste bekanntzugeben. Darunter war auch ein vollautomatischer Verkehrsservice, der mit künstlicher Intelligenz erzeugt wird, sowie die Ankündigung des Umzugs des Unternehmens von Sonthofen nach Kempten. AllgäuHIT ist der erste volldigitale Radiosender der Region und startet nun mit digitalen Zusatzdiensten. So können Textbotschaften oder ganze Grafiken in den Radiodisplays entsprechender Empfangsgeräte platziert werden. In Sendestunden, die nicht durch einen Moderator begleitet werden, kommt ab sofort künstliche Intelligenz (KI) zum Einsatz. Kurz vor der Ausstrahlung prüft der Computer die Verkehrslage, erzeugt per Sprachsynthese eine entsprechende Audiodatei mit einer Stimme ähnlich Alexa oder Siri und fügt diese vollautomatisch in das laufende Programm ein. „So haben wir rund um die Uhr den aktuellsten Verkehrsservice aller regionalen Radioangebote in unserem Sendegebiet“, freut sich der unter anderem für die Technik zuständige Geschäftsführer Marcus Baumann. Der „Verkehrs-Schorsch“ stößt auf äußerst positives Feedback. Und er kann sogar noch mehr: „Sollte nachts ein Falschfahrer auf den Allgäuer Straßen unterwegs sein, kann das System diese wichtige Information auch direkt in die Automation einstellen“, so der weitere AllgäuHIT-Geschäftsführer Thomas Häuslinger.

