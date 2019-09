TechniSat erweitert das „Made in Germany“ Digitalradio-Sortiment um neues Modell

[Daun] Neben DAB+ und UKW, empfängt das DIGITRADIO 4 C kabellos über Bluetooth auch Audiostreams von Mobilgeräten. Dank der beiden jeweils 10 Watt starken Stereolautsprecher vom deutschen Soundspezialisten ELAC verwandelt sich jeder Raum in eine kleine Diskothek. Aber auch leise Töne kommen hier besonders gut zur Geltung, wenn man über den Equalizer den perfekten Klang für die jeweilige Musikrichtung einstellt. Die Zusatzinformationen über das laufende Programm sowie Album-Cover oder ergänzende Bilder werden über das große 2,8 Zoll (dimmbare) Farbdisplay angezeigt. Ferner verfügt das DIGITRADIO 4 C über praktische Wecker- und Sleeptimer-Funktionen. Die Bedienung erfolgt bequem über zwei große Einstellregler an der Front des Geräts oder die mitgelieferte Fernbedienung. Mit dem DIGITRADIO 4 C ist das fünfte in Deutschland hergestellte Digitalradio-Modell ab sofort für UVP 179,00 € in zwei Farben erhältlich. Weitere Modelle werden in Kürze folgen.

zur Pressemeldung