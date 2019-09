BR nimmt DAB+ Regionalnetz in Altenstadt a.d. Waldnaab in Betrieb

[München] Der Bayerische Rundfunk hat heute in der Oberpfalz den Sender Altenstadt a.d. Waldnaab im Regionalmux 12 D für DAB+ in Betrieb genommen. Dadurch verbessert sich die Empfangsqualität der Stationen Absolut HOT, Bayern 1 Oberbayern, Bayern 1 Mittel- und Oberfranken, Bayern 1 Schwaben, BR Verkehr, egoFM, gong fm, Radio Charivari (lokale Varianten für Regensburg, Cham, Kelheim, Neumarkt i.d. Oberpfalz, Schwandorf), Radio Galaxy Amberg/Weiden, Radio Ramasuri, Radio TEDDY und ROCK ANTENNE. Über den Standort werden die Programme des BR (Kanal 11D) bereits seit 13. Juli 2018 abgestrahlt. Nach einem Suchlauf am DAB+ Radio sind in Altenstadt a.d. Waldnaab,, Neustadt a.d. Waldnaab sowie in Weiden die neuen Stationen auch in Innenräumen empfangbar.

