Neue Rekordwerte für die drei Deutschlandradio-Programme

[Berlin] Bei der zweiten Media Analyse des Jahres 2019 (ma 2019 Audio II) haben die drei Programme von Deutschlandradio gegen den allgemeinen Trend teilweise deutliche Zuwächse verzeichnet. Bei leicht gesunkener Radionutzung insgesamt schalteten 2,18 Millionen Hörerinnen und Hörer täglich den Deutschlandfunk ein (Tagesreichweite Mo-Fr, ma 2019 Audio I: 2,09 Millionen), der damit weiterhin zu den TOP 10 der meistgehörten Programme in Deutschland gehört. Das bundesweite Kulturangebot Deutschlandfunk Kultur hören täglich 0,55 Millionen Menschen (ma 2019 Audio I: 0,54 Millionen). Das jüngste Angebot Deutschlandfunk Nova, das ohne eigene UKW-Frequenz ausschließlich digital zu empfangen ist, erreicht bei einer verdoppelten Tagesreichweite im weitesten Hörerkreis (WHK, vier Wochen) 549.000 Hörerinnen und Hörer (ma 2019 Audio I: 386.000). Die ma 2019 Audio II weist erstmals auch die Reichweiten von DAB+ aus. Zur Integration des Digitalradiostandards in die Messungen erklärt Deutschlandradio-Intendant Stefan Raue: „Das digitale Hören gewinnt immer mehr an Bedeutung. Die Ausweisung von DAB+ Reichweiten macht diesen Trend jetzt auch im Rahmen der agma erstmals deutlich sichtbar. DAB+ differenziert abzubilden, ist ein erster Schritt zur vollständigen Erfassung des digitalen Audio-Konsums in Deutschland. Damit erhöht die Studie ihre Relevanz und verbessert die Vergleichbarkeit von Nutzungszahlen.“

zur Pressemeldung