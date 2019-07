Ergebnisse der maAudio II zeigen, dass Lokalradio ein „Zukunftsformat“ bleibt

[München] Die Lokalradios im Bayern Funkpaket erreichen nach den Ergebnissen der Media-Analyse 2019 Audio II eine durchschnittliche Stundenreichweite von 1,107 Mio. Hörern ab 14 Jahren. Mit einem Zuwachs von knapp 200.000 Hörern in der Stunde liegen die Lokalen in Bayern auf Platz eins, knapp vor den landesweiten Programmen Bayern 1 mit 1,103 Mio. und Antenne Bayern mit 1,035 Mio. Hörern. Es folgt Bayern 3 mit 868.000 Hörern ab 14 Jahren. Für BLM-Präsident Siegfried Schneider bestätigen die Ergebnisse der aktuellen ma Audio, dass Lokalradio ein Zukunftsformat bleibt – trotz oder gerade wegen der zunehmenden Digitalisierung und Globalisierung: „Als Sprachrohr der Region mit dem „richtigen Draht“ zu den Menschen vor Ort finden diese bei ihrem Lokalradio ein Stück Heimat und damit einen wichtigen Grund einzuschalten.“ In Bayern schalten zudem 79,8 % der Bevölkerung ab 14 Jahren wochentäglich das Radio ein. Der Wert liegt damit nach wie vor über dem Bundesdurchschnitt von 76,5 %.

