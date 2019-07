„Radio TEDDY“: Konzept, in Bayern auf DAB+ zu setzen, ist aufgegangen

[Daun] Die bayrische Ära von Radio TEDDY startete erst im November 2018 und trotzdem erreichte der Sender bei der Ausweisung in der aktuellen Funkanalyse Bayern in der Kategorie „Bekanntheit“ bereits 223.000 Erwachsenen. Radio TEDDY-Geschäftsführerin Katrin Helmschrott zu diesen positiven Ergebnissen in der INFODIGITAL: „Wir sind stolz, auf Anhieb in die Ausweisung der Funkanalyse Bayern gekommen zu sein, und haben uns dabei gleich erfolgreich in die Riege der etablierten DAB+-Sender eingereiht. Unser Konzept, in Bayern auf DAB+ zu setzen, ist aufgegangen. Fast ein Drittel der Haushalte im Freistaat verfügen über ein DAB+-Gerät – deutschlandweit die Spitzenposition! Auch die Tagesreichweiten sowie die Verweildauer können gegenüber anderen Medien mit absoluten Zuwächsen punkten.“ Radio TEDDY-Programmchef Roland Lehmann ergänzt: „Unser bundesweites Mantelprogramm für Kinder und Familien, das aber bei Nachrichten, Wetter, Verkehr sowie Veranstaltungstipps und bayerntypischen Themen auf Regionalität setzt, hat ebenfalls großes Erfolgspotenzial. So gibt es stündlich den ‚Bayern-Report‘, der Interessantes, Originelles, Wissenswertes ‚aufdeckt‘, und bei Kindern und Eltern oft den ‚Ach so?‘-Effekt auslöst. Die neu gestartete On Air-‚Bayern-Grußbox‘ hat sich zum Hit beim Hin- und Her-Grüßen im Freistaat entwickelt, und DONIKKL, Kopf der angesagtesten Kindermusikband Deutschlands, ist Partner beim sonntäglichen ‚DONIKKL-9-Uhr-9-Gewinnspiel‘ auf Radio TEDDY geworden. Wir sind in Bayern erfolgreich angekommen!“

