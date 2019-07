Verbesserter Empfang für nationale DAB+-Programme in Bayern

[Köln] MEDIA BROADCAST baut das Sendernetz des ersten nationalen Digitalradio-Multiplex weiter aus. So wurde im Juli am Hochberg bei Traunstein ein neuer Sender für den Kanal 5C in Betrieb genommen, was den Empfang in Traunstein und der Region Chiemgau sowie der Bundestrasse B304 und der Autobahn A8 weiter optimiert. Das Progammbouquet umfasst die Stationen Absolut relax, Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk Nova, DRadio DokDeb, ENERGY, ERF Plus, Klassik Radio, Radio BOB!, Radio Horeb, Schlagerparadies, Schwarzwaldradio und sunshine live.

zum Tweet der MEDIA BROADCAST