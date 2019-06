Digitalradiotag 2019 auf der IFA

[Berlin] Am 9. September präsentieren zum zweiten Mal die Medienanstalten im Rahmen des Digitalradiotags auf der IFA den Digitalisierungsbericht Audio. Dieser stellt ausführlich aktuelle Entwicklungen der digitalen Radio- und Audionutzung dar. Im ersten Teil der Veranstaltung stehen die aktuellen Ergebnisse zum Radioempfang im Mittelpunkt. Sie geben u.a. Aufschluss über die Verbreitung von DAB+- und Internetradio-Geräten sowie über die Nutzung der einzelnen Radio-Empfangswege in Deutschland. Im zweiten Teil erwarten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Ergebnisse des Online-Audio-Monitors (OAM). BLM und mabb präsentieren gemeinsam mit den Landesmedienanstalten aus Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen sowie BVDW und VAUNET die aktuellen Ergebnisse der bevölkerungsrepräsentativen Studie rund um die Nutzung von Webradio, Musik-Streaming und Podcast. Ein besonderer Fokus wird wie auch in der anschließenden Diskussion auf dem Thema Smart Speaker und Sprachassistenten liegen.

