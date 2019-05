Bundesweiter Aktionszeitraum im Mai für DAB+

[Berlin] ARD, Deutschlandradio, Privatsender und weitere Mitglieder des Vereins Digitalradio Deutschland bewerben wieder gemeinsam den digitalen Radiostandard von heute, DAB+. Zu den crossmedialen Maßnahmen zählen TV-Spots im Ersten und den Dritten Programmen, bundesweit ausgestrahlte Radiospots und Programmtrailer im öffentlich-rechtlichen und privaten Hörfunk, Print-Anzeigen in reichweitenstarken Publikumstiteln, bundesweite Werbung in Tageszeitungen sowie in Händler-Fachpublikationen, Social-Media-Aktivitäten, Newsletter für B2C und B2B-Zielgruppen, Schulungen für Mitarbeiter des Elektrohandels in knapp 1.000 Märkten sowie Regalbranding im PoS-Markendesign von DAB+. Der bundesweite Aktionszeitraum findet vom 13. bis 24. Mai statt.

