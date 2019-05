Media Broadcast schaltet ersten englischsprachigen Radiosender für die Region Berlin auf

[Köln] Media Broadcast bringt den ersten englischsprachigen Radiosender auf DAB+ in Berlin on Air. Seit dem 2. Mai 2019 können über 4 Millionen Menschen das plangemäß erfolgreich gestartete Programm in bester digitaler Tonqualität über Antenne hören. Das DAB+ Angebot in Berlin umfasst damit bereits fast 70 Programme. Radio Germany One wendet sich primär an englischsprachige Hörer in der Hauptstadt, aber auch an Touristen und alle, die gerne englischsprachige Beiträge hören. Die Hauptzielgruppe des hitorientierten Programms liegt in der Altersgruppe zwischen 14 und 29 Jahren. Im Schnitt hören regelmäßig rund 1,5 Millionen Menschen die Programme der Radio Group. Die Verbreitung von Radio Germany One erfolgt im Berliner Multiplex auf Kanal 7B vom Standort Alexanderplatz mit einer Sendeleistung von 10 kW ERP.

zur Pressemeldung