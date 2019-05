Programmstart von Radio 90.vier in Bremen

[Köln] Mehr Programme für DAB+ Hörer in Bremen und Bremerhaven: Am 3. Mai startete mit Radio 90.vier offiziell ein weiterer regionaler Radiosender im privaten DAB+ Programmensemble. Radio 90.vier ist in dem Stadtstaat per Antenne ausschließlich über DAB+ zu empfangen. Radio 90.vier sendet unter anderem Nachrichten, Verkehrsmeldungen, Veranstaltungstipps, Sportberichte und Unternehmensportraits aus der Region. Umrahmt werden die Beiträge mit Musik die Spaß macht, vor allem bekannte Hits der letzten 40 Jahre.

