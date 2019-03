Felix Kovac als Vorsitzender der APR wiedergewählt

[München] Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Privater Rundfunk (APR), Felix Kovac (50) ist für weitere zwei Jahre in seinem Amt bestätigt worden. Kovac ist derzeit Geschäftsführer der rt1.media group GmbH, Augsburg und wechselt zur Jahresmitte als Vorsitzender der Geschäftsführung zur Unternehmensgruppe Antenne Bayern. Ebenfalls im Amt bestätigt wurde der stellvertretende Vorsitzende Olaf Hopp (48), CEO von ENERGY Deutschland. Kovac hebt hervor, dass die Privatradios in Deutschland als Mediengattung die Herausforderung der Digitalisierung bisher gut gemeistert haben. „Audio boomt! Und wir Radioveranstalter nutzen die neuen digitalen Übertragungswege für neue Produkte – linear und auf Abruf.“, so Kovac. „Und je nachdem wo unsere Mitglieder ihre digitale Zukunft sehen, in DAB+ oder Online Audio, die APR schafft die medienpolitischen und urheberrechtlichen Rahmenbedingen und sichert so die Weiterentwicklung von traditionellen Radiosendern zu modernen Audio-Unternehmen.“, hebt Kovac die Bedeutung des Branchenverbandes hervor.

