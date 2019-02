ZVEI-Verbraucherstudie: Das Radio kommt nicht aus der Mode

[Frankfurt am Main] Nicht nur am Welttag des Radios (13.02.): Radiohören bleibt beliebt. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov im Auftrag des ZVEI. „84 Prozent der Befragten hören Radio. Das ist eine bemerkenswerte Reichweite für ein Medium, das seit fast hundert Jahren Musik, Unterhaltung und Informationen zu den Menschen bringt und heute mit einer nie dagewesenen Vielfalt an Medien im Wettbewerb steht“, so Kai Hillebrandt, Vorsitzender des ZVEI-Fachverbands Consumer Electronics. Das Alter der Hörer spielt bei der Radionutzung kaum eine Rolle. 94 Prozent der deutschen Haushalte verfügen über mindestens ein Gerät zum Radioempfang.2 Trotz eines immer noch starken Anteils an UKW-Geräten erobert Radio zunehmend die digitale Welt: Mitte 2018 verfügte jeder sechste Haushalt in Deutschland über mindestens ein DAB+ Endgerät. Insgesamt ist die Anzahl der DAB+ Empfänger auf 7,4 Millionen Stück gestiegen (gegenüber 2017 ein Wachstum von über 1,2 Mio. Stück). Hinzu kommen immer mehr Autoradios mit DAB+ Empfang (2018: + 700.000 Stück auf 4,41 Mio.).

