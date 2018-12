SwissMediaCast zieht Jahresbilanz zu DAB+

[Zürich] In der Ausbauphase 2018 sind 37 neue Sendeanlagen für die Ensembles DCH 02 (sprachregional Deutschschweiz) und DCH 03 (Regionalnetze Nordschweiz, Ostschweiz, Bern-Freiburg und Oberwallis) in Betrieb genommen worden. Damit ist der Ausbau des sprachregionalen Layers DCH 02 weitgehend abgeschlossen. Im Jahr 2019 wird der Ausbau weitergeführt und die letzten Lücken in den regionalen DCH 03 Netzen geschlossen. SwissMediaCast plant, baut und betreibt eigene Rundfunknetze für den neuen Digitalradio Standard DAB+ in der Deutschschweiz.

