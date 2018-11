[Leipzig] Die Radiostation KULTRADIO wird sich noch 2018 von seiner DAB+-Kapazität in Bayern zurückziehen. In einem aktuellen Interview mit dem Meinungsbarometer nennt Geschäftsleiter Andreas Enders nun die Gründe. Er hat zudem klare Forderungen, wie regionale DAB+-Sender bessere Chancen am Markt bekommen sollten. Das Gespräch ist der Start auf dem Infoportal zu einer Interviewreihe zu den Vermarktungschancen von DAB+ (only) Programmen.

