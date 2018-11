[München] Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien hat neue Ausschreibungen für digitale terrestrische Übertragungskapazitäten in Bayern veröffentlicht. So stehen im DAB-Versorgungsgebiet Nürnberg zwei Programmplätze (je 66 CU) und Augsburg ein Programmplatz (54 CU) zur Verfügung. Alle Kapazitäten stehen zur sofortigen Nutzung bereit. Die Ausschreibung endet am 12.12.2018.

