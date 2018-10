METAL-Legende Udo Dirkschneider moderiert auf ROCK ANTENNE

[Ismaning] Metal-Legende Udo Dirkschneider steht ab sofort regelmäßig im ROCK ANTENNE-Sendestudio. Jeden dritten Sonntag im Monat moderiert der international bekannte Musiker ab sofort von 12.00 bis 14.00 Uhr die Sendung „Rockstar-Radioshow“. Neben Dirkschneider wird diese bereits abwechselnd von der Queen of Metal, Doro Pesch und Alex Wesselsky von Eisbrecher moderiert. Jeden vierten Sonntag überrascht ein Specialgast am Mikrofon des Rockradios. ROCK ANTENNE sendet sein Programm in Bayern bereits seit den 90er Jahren über DAB/DAB+.

zur Pressemeldung