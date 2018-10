FFH, planet radio und harmony.fm starten „Visual Radio“ auf DAB+

[Bad Vilbel] Informationen, Bilder und Grafiken im Autoradio – HIT RADIO FFH, planet radio und harmony.fm können mehr. Auf DAB+ gibt es die Sender jetzt als „Visual Radio“, mit vielen nützlichen Zusatzinfos im Radio-Display. Während die Moderatoren den Verkehrsservice vorlesen, sehen Autofahrer auf einen Blick die Anzahl der Meldungen und können mit der Farbe der Stauampel die Verkehrslage schnell einschätzen. Die Wettervorhersage wird mit Temperaturen und einem Symbol zur Wetterlage grafisch unterstützt. Es gibt Informationen zu Sender-Aktionen und Bilder der Künstler, die gerade im Radio zu hören sind. Viele der Star-Fotos sind bei Live-Auftritten und Besuchen im FFH-Sendestudio entstanden. Diese Slide-Shows werden auf den DAB+ Programmen von HIT RADIO FFH, planet radio, harmony.fm, FFH ROCK und planet black beats ausgestrahlt. FFH hat dazu die Software „Display Manager“ entwickelt, die alle Grafiken, Starfotos und CD-Cover verwaltet und im richtigen Bildformat aufs Display schickt. Sie steuert auch die großen Video-Displays in den Sendestudios von FFH und planet radio an. „Wir bieten unseren Hörern damit auf den Radio-Displays und in unseren Webcams einen deutlichen Mehrwert“, erläutert Programmdirektor und Geschäftsführer Hans-Dieter Hillmoth. „Die Abrufzahlen bei den Webcams haben sich mehr als verdoppelt, seit wir mit den Videowalls im Studio auch Visual Radio anbieten. Nun kommen diese Informationen auch ins Autoradio.“

