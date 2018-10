Ausschreibung des ersten landesweiten privaten DAB+- Multiplexes im Saarland

[Saarbrücken] Die Landesmedienanstalt Saarland wird voraussichtlich im 1. Quartal 2019 einen ersten landesweiten DAB+-Multiplex ausschreiben. Sie hat hierfür eine erste Bedarfsanmeldung des Saarlandes für Rundfunkdienste im DAB+-Standard ausgearbeitet und in Abstimmung mit der Landesregierung der Bundesnetzagentur (BNetzA) vorgelegt. Dieser Versorgungsbedarf ist bereits in- und ausländisch koordiniert, so dass von einer zeitnahen Zuteilung durch die BNetzA ausgegangen werden kann. Die Ausschreibung kann nach einer entsprechenden Zuordnung der Übertragungskapazitäten durch die Landesregierung an die LMS erfolgen.

