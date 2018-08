Bayernweites BR-Sendernetz wächst im August auf 52 Standorte

[München] Der Bayerische Rundfunk nimmt am 10. August 2018 zwei weitere DAB+ Sendeanlagen in Mainburg für das bayernweite Sendernetz sowie das Regionalnetz Niederbayern in Betrieb. Nach einem Suchlauf am DAB+ Radio sind in Mainburg, Attenhofen, Elsendorf, Train und Siegenburg die digitalen BR-Programme und zusätzlich viele private Radiostationen nicht nur im Freien, sondern auch in Innenräumen auf den Kanälen 11 D und 7 D empfangbar. Unter anderem können Hörer nun auch die Volks- und Blasmusikwelle BR Heimat hören, die sich innerhalb kürzester Zeit zum erfolgreichsten Digitalprogramm des BR entwickelt hat. Mit einem DAB+ Radio können aber noch mehr BR-Programme digital empfangen werden: Zum Beispiel PULS, das junge Programm des BR, die Schlagerwelle Bayern plus oder der Ereigniskanal B5 plus sowie der Durchsagekanal BR Verkehr. Die bekannten Radiowellen Bayern 1, Bayern 2, Bayern 3, BR-Klassik, B5 aktuell sowie die Regionalprogramme sind ebenfalls in exzellenter Digitalqualität empfangbar. Bayernweit vergrößert sich das DAB+ Sendernetz im Kanal 11 D damit auf 52 Standorte. Über dieses Netz können nunmehr 90,2 Prozent der Menschen in Bayern das digitale BR-Programmpaket innerhalb von Gebäuden (indoor) empfangen. Mobil im Auto sowie im Freien (outdoor) sind es 97,5 Prozent. Entlang der Autobahnen liegt die Versorgung sogar bei 99 Prozent. Zu den privaten Radiostationen die von der Neuaufschaltung profitieren gehören Absolut HOT, ANTENNE BAYERN, egoFM, KULTRADIO, Radio AWN, Radio Galaxy Landshut, Radio Galaxy Passau/Deggendorf, Radio Trausnitz, ROCK ANTENNE und unser Radio Passau/Deggendorf.

