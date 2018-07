RADIO SCHWABMÜNCHEN – neuer Radiosender für Schwaben

[Augsburg] Am 1. August ist es soweit: RADIO SCHWABMÜNCHEN startet seine Programmausstrahlung über DAB+ Digitalradio. Der im April 2017 im Internet gegründete Regionalsender versorgt dann das Gebiet von Donauwörth bis Schongau und von Günzburg bis Fürstenfeldbruck. Der redaktionelle Fokus liegt dabei auf den Regionen Augsburg-Land Süd, Landsberg sowie den Stauden. Gut informiert und die beste Musik für den Süden ist der Slogan und der Qualitätsmaßstab des Senders. RADIO SCHWABMÜNCHEN berichtet live über lokale Sportereignisse und Veranstaltungen. Infos über das aktuelle Geschehen gibt´s in den Regionalnachrichten. Die Musik ist breit aufgestellt und umfasst Hits von den 80er Jahren bis heute. Dabei sind auch Songs zu hören, die sonst nicht oder nicht mehr im Radio gespielt werden. „Wir können auf ein überaus erfolgreiches Jahr zurück blicken, obgleich wir nur im Internet gestartet sind“, so Markus Gilg, Geschäftsführer der Warenzeichen Medien UG, die RADIO SCHWABMÜNCHEN betreibt. „Auch die regionale Wirtschaft und der Einzelhandel haben unseren Sender als neue Werbeplattform mit großem Potential für sich entdeckt. So ist es nur die logische Konsequenz, das Programm über Antenne auszustrahlen, um die Reichweite weiter auszubauen“, so Gilg weiter.

zur Pressemeldung