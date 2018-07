DAB+-Ausschreibung für die Verbreitung eines landesweiten Hörfunkangebots

[München] In den lokalen DAB-Netzen München (11C), Nürnberg (10C), Augsburg (9C) und Ingolstadt (11A) stehen aktuell jeweils eine DAB+-Kapazität zur Verfügung. Die DAB-Netze Allgäu sowie Voralpenland befinden sich aktuell im Aufbau. In letzteren beiden neuen Multiplexen stehen demnächst jeweils eine DAB+-Kapazitäten zur Verfügung. Die Nutzung dieser Kapazitäten wird aktuell durch die Bayerische Landeszentrale für neue Medien ausgeschrieben. Die Nutzung der 6 Kapazitäten wird nur gemeinsam, als sog. Senderkette, für ein entsprechendes Programm mit landesweiter Ausrichtung ausgeschrieben. Die Landeszentrale erwartet die Bereitschaft, das Programm bei frei werdenden Kapazitäten auch in weiteren bayerischen DAB-Regionalnetzen bzw. im landesweiten DAB-Multiplex zu verbreiten, sobald eine landesweite Kapazität zur Verfügung steht. Die Bewerbungsfrist endet am 16.08.2018 (Ausschlussfrist).

zur Ausschreibung