[Bern] Am Rande des SRG-Branchenforums wurde bekannt gegeben, dass die SRG und Viasuisse per Anfang 2019 TPEG in den Regelbetrieb aufnehmen. TPEG (Transport Protocol Experts Group) ist die Nachfolgetechnologie von TMC (Traffic Message Channel), das auf UKW basiert. TPEG hingegen überträgt Verkehrsinformationen auf das Navigationsgerät im Auto über DAB+.

