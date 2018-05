Niederbayern und Oberpfalz erhalten jeweils ein eigenes Regionalnetz für DAB+

[München] Ab Mai erfolgt der nächste Schritt bei der Regionalisierung von DAB+ in Bayern. Das bestehende Regionalnetz Niederbayern-Oberpfalz wird nach Regierungsbezirken aufgetrennt, so dass jede Region jeweils ein eigenes Netz für DAB+ erhält. Mit diesem Schritt können dann ab Juli 2018 lokale private Radiostationen ihr Programm in Niederbayern (Kanal 7D) und der Oberpfalz (Kanal 12D) ausstrahlen. Eine erste Lizenzierung von privaten Programmen ist bereits durch die Bayerische Landeszentrale für neue Medien erfolgt. Der Bayerische Rundfunk wird in beiden Regionalnetzen mit jeweils vier Programmen vertreten sein.

Das Regionalnetz Niederbayern umfasst zum Start der privaten Radiostationen Anfang Juli voraussichtlich sechs Standorte und folgendes Programmangebot: Absolut HOT, Bayern 1 Oberbayern, Bayern 1 Schwaben, Bayern 1 Mittel- und Oberfranken, BR Verkehr, egoFM, KULTRADIO, Radio AWN, Radio Galaxy Landshut, Radio Galaxy Passau/Deggendorf, Radio Trausnitz, ROCK ANTENNE und unserRadio Passau/Deggendorf. Ein Programmplatz befindet sich noch im Organisationsverfahren. Die Region Oberpfalz wird Mitte des Jahres von insgesamt fünf Standorten mit DAB+ versorgt. Das Programmbouquet umfasst die Radio-Stationen Absolut HOT, Bayern 1 Oberbayern, Bayern 1 Mittel- und Oberfranken, Bayern 1 Schwaben, BR Verkehr, egoFM, gong fm, KULTRADIO, Radio Charivari Regensburg, Radio Galaxy Amberg/Weiden, Radio Ramasuri und ROCK ANTENNE. Zwei weitere Programmplätze werden noch von der BLM zugeteilt.

Bayern 1 Niederbayern/Oberpfalz wird – zusammen mit den weiteren BR-Wellen – über die beiden Regierungsbezirke hinaus bayernweit auf Kanal 11 D empfangbar bleiben. Für 2018 ist der weitere Ausbau aller Regionalnetze für DAB+ in Bayern vorgesehen. Informationen hierzu hat der Bayerische Rundfunk bereits Anfang März veröffentlicht.

Während der Umstellungsphase müssen Nutzer von DAB+ Radios einen Sendersuchlauf starten um das gesamte Programmbouquet wieder empfangen zu können. Informationen wann welche Region betroffen ist erhalten Interessenten tagesaktuell unter www.bayerndigitalradio.de/empfang und auf www.facebook.com/bayerndigitalradio.

