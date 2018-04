DAB+ in Österreich jetzt im Regelbetrieb

[Wien] Am 3. April ist der fast dreijährige Testbetrieb von DAB+ im Großraum Wien zu Ende gegangen. Nun gibt es Digitalradio erstmals im Regelbetrieb in Österreich. Nachdem andere Länder wie die Schweiz, Italien, Großbritannien, Deutschland und viele andere schon längst auf DAB+ setzen oder FM in Norwegen längst abgeschaltet wurde, beginnt nun auch in Österreich ein neues Radiozeitalter. Der CityMUX II. in Wien ist das erste Digitalradio-Ensemble – weitere werden in ganz Österreich folgen. Wer bereits DAB+ in Wien nutzt dem wird ein Band-Scan empfohlen, da im Regelbetrieb nun auf Kanal 11C, statt 11D gesendet wird. Die Lizenz geht für einen Zeitraum von 10 Jahren an die RTG Radio Technikum GmbH, die als technischer Dienstleister zunächst 11 Radioprogramme sowie einen elektronischen Programmführer und im Anlassfall einen Gefahren-Warndienst im Großraum Wien und in Teilen des Wiener Umlandes mit einer technischen Reichweite von rund 2,25 Millionen Menschen verbreiten wird.

