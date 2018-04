Beschluss des MA HSH-Medienrats zu lulu.fm

[Norderstedt] Der Medienrat der Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein (MA HSH) hat in seiner gestrigen Sitzung der lulu Media GmbH eine Zulassung für die täglich 24-stündige Verbreitung des Hörfunkspartenprogramms „lulu.fm“ in Hamburg und Schleswig-Holstein erteilt. Die Zulassung gilt für die Dauer von zehn Jahren. „lulu.fm“ ist bereits seit 2015 bundesweit auf Sendung, es versteht sich als redaktionelles Infotainmentprogramm, das sich primär an die schwul-lesbische Community richtet. In Hamburg ist das Programm über DAB+ empfangbar. Wegen der geplanten Regionalisierung von Programmteilen und Werbung für Hamburg und Schleswig-Holstein hatte der Veranstalter eine Länderzulassung für Hamburg und Schleswig-Holstein beantragt.

