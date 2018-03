Absolut relax erstmals in der Media-Analyse ausgewiesen

[Regensburg] Weil immer mehr Menschen in Deutschland Digitalradio (DAB+) hören, steigen auch die Hörerzahlen der DAB+ Programme deutlich an. Von diesem Trend profitiert vor allem auch Absolut relax, ein Radioprogramm, das bundesweit ausgestrahlt wird und nur über DAB+ Geräte und Webstream empfangbar ist. Erstmals erreicht der Sender so viele Hörer, dass er bei der bundesweiten Media-Analyse ausgewiesen wird. Nach dieser eben erschienenen Media-Analyse (MA 2018 Audio I) liegt die Hörerschaft von Absolut relax an einem normalen Werktag bereits bei 210.000. In der durchschnittlichen Stunde hören schon 33.000 Menschen das Programm*. Absolut relax lässt sich seit kurzem über die neugegründete DAB+ Radiokombi Deutschland vermarkten. In dieser Werbe-Kombi sind neue Radioprogramme, die nur über Digitalradio zu hören sind. Die eben erschienene MA bescheinigt dieser Kombi einen steilen Aufwärtstrend. Die Akzeptanz steigt gegenüber dem Vorjahr um 24 % an.

