Ausbau des regionalen DAB+ Angebots ab Juli 2018

[München] Nach der Ankündigung über den weiteren Ausbau der BR-Sendernetze für 2018 wird der Bayerische Rundfunk im Sommer auch seine eigene Programmbelegung bei DAB+ anpassen. Im landesweiten Sendernetz auf Kanal 11 D wird von den BR-Regionalprogrammen künftig nur ein Regionalprogramm bayernweit vertreten sein. Gleichzeitig wird der Fehlerschutz für die Übertragung der BR-Programme verbessert. Ab 3. Juli sind folgende BR-Programme auf Kanal 11 D zu empfangen: Bayern 1 Niederbayern/Oberpfalz, Bayern 2 Süd, BAYERN 3, BR-Klassik, B5 aktuell, B5 plus, BR Heimat, Bayern plus und PULS. In den sechs Regionalnetzen (Mittel-, Ober- und Unterfranken, Niederbayern, Oberpfalz sowie Oberbayern-Schwaben) sind dann je nach Region bis zu fünf BR-Regionalprogramme sowie BR Verkehr empfangbar. Aufgrund der Änderungen empfiehlt der BR den Hörerinnen und Hörern zum Stichtag 03. Juli 2018 einen Sendersuchlauf am DAB+ Radio zu machen.