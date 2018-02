Albrecht DR 463: Neuer Internetradio/DAB+ Adapter für jede HiFi-Anlage

[Dreieich / Lütjensee] Nicht jeder investiert gleich in ein neues Audiosystem für das heimische Wohnzimmer, wenn zusätzliche Funktionen wie DAB+, Internetradioempfang oder Bluetooth-Anbindung gewünscht sind. Eine Lösung ist der neue Internetradio Adapter Albrecht DR 463, mit dem sich alle modernen Empfangs- und Streaming-Möglichkeiten mit der vorhandenen HiFi-Anlage kombinieren lassen. Das kompakte, mattsilberne Modell mit Farbdisplay und elegantem Design wird per Cinch-Kabel an die Anlage angeschlossen. Nach erfolgter Verbindung zum WLAN-Router stehen über 25.000 Internet-Radiostationen aus der ganzen Welt zur Verfügung. Dazu können über Antenne DAB+ Sender in bester Audioqualität empfangen werden. Musikwiedergabe vom Computer oder NAS im Heimnetzwerk wird über den integrierten DLNA-Standard realisiert. Vom Smartphone oder Tablet aus lassen sich via Bluetooth dort gespeicherte Audiodateien oder Musik von Streaming-Diensten über den Adapter abspielen. Komfortabel bedient wird der Albrecht DR 463 über Fernbedienung oder Smartphone App AirMusic Control. Mit der App lassen sich darüber hinaus fast alle Funktionen des Adapters auf dem Smartphone steuern. Der Internetradio Adapter Albrecht DR 463 ist ab sofort zum UVP von 129,90 Euro im Fachhandel erhältlich.

